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إغاثة إماراتية عاجلة إلى متضرري الفيضانات في باكستان

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وكالات - أبوظبي

أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، الأربعاء، عن إغاثة عاجلة للمتضررين من الفيضانات في جنوب باكستان، وفقما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من المساعدات الإماراتية العاجلة -حسب الدراسة الأولية- حوالي 75 ألف شخص في المناطق المتضررة من جراء الفيضانات في باكستان.

وتأتي هذه المساعدات العاجلة، التي تقوم بها مؤسسة خليفة الإنسانية، لمد يد المساعدة وترجمة الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة واستمرار مبادراتها الإغاثية والتنموية في العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

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وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: "إن المؤسسة وبتوجيهات من قيادتنا الرشيدة تقوم بالتنسيق مع سفارتنا في باكستان من أجل وضع خطة لتوزيع وإيصال المساعدات للمتضررين في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "تشمل المساعدات العاجلة في المرحلة الأولى الأدوية والخيام والبطانيات وحليب الأطفال وتستهدف المتضررين في مناطق إقليم السند الجنوبي، بسبب الفيضانات، التي غمرت أجزاء من الإقليم خصوصا المدن والبلدات القريبة من مجرى نهر السند".

وتأتي المساعدات في إطار توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

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