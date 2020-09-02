تصريح مقتضب من ميسي الأب: "صعب"

في تصريح مقتضب أدلى به الأربعاء، عزز خورخي ميسي والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله فرص رحيل ابنه عن برشلونة، أثناء زيارته العاجلة إلى إسبانيا التي يلتقي فيها رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال خورخي ميسي للبرنامج التلفزيوني المعروف "إل شيرينغيتو"، عندما سئل عن موقف اللاعب: "مستقبل في برشلونة؟ صعب. بقاؤه سيكون صعبا".

لكن "ميسي الأب" نفى وجود اتصالات مع مانشستر سيتي الإنجليزي، الوجهة المرجحة لميسي في حال رحل عن "كامب نو"، أو مديره الفني جوسيب غوارديولا الذي يرتبط بعلاقات قوية مع "البرغوث".

وتابع: "لم أتحدث إلى بيب. لا شيء بعد مع سيتي".

ووصل خورخي إلى برشلونة صباح الأربعاء للقاء بارتوميو، في محاولة إيجاد حل لأزمة ابنه الذي لم يحضر يومي الأحد والاثنين إلى مقر النادي لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، واستئناف التدريبات للموسم الجديد.

واكتفى خورخي بالرد على وسائل الإعلام التي لاحقته في المطار، قائلا: "لا أعرف شيئا".

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم 6 مرات، فجر الأسبوع الماضي زلزالا في عالم المستديرة بإعلانه عن طريق محاميه عن رغبته في ترك النادي الكتالوني الذي انضم إلى صفوفه عام 2000 عن عمر 13 عاما.

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ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى يونيو 2021، الذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم.

في المقابل، أكد برشلونة أن هذا البند انتهى في العاشر من يونيو الماضي، لكن "البرغوث" الأرجنتيني يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول بسبب الموسم الاستثنائي الذي توقف لاكثر من 3 أشهر بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم ينته سوى في الأسبوع قبل الأخير من أغسطس الماضي.

وكان النادي عرض على الأرجنتيني تمديد عقده لمدة عامين حتى 2023، لكن اللاعب رفض العرض.

وبالإضافة للقاء والد ميسي، أكد برشلونة أنه يريد أيضا مقابلة اللاعب شخصيا لمحاولة تغيير رأيه بشأن الرحيل، وقال إنه يبذل قصارى جهده لمحاولة إقناع ميسي بإنهاء مسيرته في النادي.

ولم يلتق البرغوث مسؤولي النادي منذ إعلان قراره الرحيل، ولم يدل بأي تصريحات منذ خسارة برشلونة 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 14 أغسطس.

ومن المقرر أن يبدأ برشلونة موسمه الجديد أمام فياريال في الدوري الإسباني، نهاية سبتمبر الجاري.