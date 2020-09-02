عادت إلى الدوحة بعد وقت قصير.. طائرة قطرية تصل عاصمة بيلاروسيا بشكل مفاجئ

هبطت طائرة ركاب قطرية في مطار العاصمة البيلاروسية في رحلة غير معلنة حاملة علي متنها وفدا رفيع المستوى إلى مينسك التي تشهد احتجاجات ضد الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو.
وكشف مراقبون، استنادا إلى بيانات موقع Flightradar24 المختص بمتابعة الملاحة الجوية، أن طائرة تابعة لشركة "الطيران الأميري" القطرية التي تقدم خدماتها إلى أفراد الأسرة الحاكمة والمسؤولين رفيعي المستوى في قطر هبطت في مينسك قادمة من العاصمة القطرية الدوحة.
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ووفق ماذكره موقع روسيا اليوم نقلا عن موقع Plane Finder فإن الطائرة القطرية التي وصلت الي العاصمة البيلاروسية حاملة رقم 06A05A قد عادت الي العاصمة القطرية الدوحة بعد وصولها بقليل.
يذكر ان أحد الموظفين في مطار مينسك قد نشر على حسابه في "إنستجرام" صورة تؤكد أن الحديث يدور عن طائرة من طراز "آيرباص A340-300".
وذكر موقع روسيا اليوم أن أن بين ركاب الطائرة مسؤولا أمنيا قطريا رفيع المستوى وصل مينسك بهدف لقاء نظيره البيلاروسي وقادة أجهزة الأمن في البلاد.
ومن جهتها لم تنشر وسائل الإعلام البيلاروسية الرسمية أية أنباء حول هذا الموضوع.
جدير بالذكر ان موجة الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات واسعة النطاق التي تمر بها بيلاروسا بعد الإعلان عن تحقيق الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة الشهر الماضي.
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