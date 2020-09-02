حكومة المشيشي تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي ..فيديو

ادى أعضاء حكومة هشام المشيشي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس التونسي، قيس سعيد.

ويعد أداء اليمين شرطا دستوريا لتسلم الحكومة مهامها وفق الفصل 89 من الدستور التونسي.

وبدوره، أشرف الرئيس التونسي على موكب أداء أعضاء الحكومة لليمين الدستورية.

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شدد الرئيس قيس سعيد، في كلمته في موكب آداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، على أنه لن يتسامح مع أي كان ''افترى وكذب وادعى ما ادعاه.. وفتح دارا للفتوى ليفتي بالدستور"، وذلك في إشارة إلى مداخلات النواب في جلسة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي.

وقال قيس سعيد: ''البعض بالأمس فضلا عن الكذب والافتراء، يدعي في العلم معرفة.. لقد احترمت النظام، واحترمت المؤسسات والمقامات بالرغم من أن البعض لا يستحق هذا الاحترام''، وتابع ''من يعتقد أنه فوق القانون فهو واهم، ومن يعتقد انه قادر على شراء الذمم فهو واهم..''.

وأضاف ''أعلم دقائق الأمور بتفاصيلها، من يظن أنه يعرف وتسلل إلى القصر.. أعرف أكثر من ما يعرفون، لن أرد عليهم بالألفاظ التي استمتعت إليها أمس لأنها عبارات لا تثير إلا الاحتقار والازدراء''، بحسب إذاعة "موازييك" التونسية.

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