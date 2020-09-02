الخارجية :متابعة احتجاز أردني في إسرائيل

دوت الخليج:- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز إن الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب تتابعان مع السلطات الإسرائيلية احتجاز مواطن أردني في إسرائيل هو حاليا قيد التحقيق. وأضاف أن الوزارة تتابع هذا الموضوع للحصول على التفاصيل والحيثيات كافة.

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