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الملك يطمئن هاتفياً على صحة رئيس الوزراء الياباني

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دوت الخليج:-- اطمأن جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، على صحة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي أعلن عن استقالته بسبب ظروفه الصحية، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وأشاد جلالته، خلال الاتصال، بدور رئيس الوزراء شينزو آبي في تعزيز العلاقات بين البلدين، والارتقاء بها إلى المستوى الاستراتيجي، منوهاً بحكمته في قيادة بلاده والدور المحوري الذي لعبته على الصعيد الدولي وفي منطقة الشرق الأوسط.
وأكد جلالة الملك حرص الأردن على مواصلة توسيع آفاق التعاون وتوطيد العلاقات مع اليابان، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. --(بترا)

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