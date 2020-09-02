كورونا.. الأردن يعلن حظرا شاملا لمدة 24 ساعة في بعض المدن

أعلن الأردن، الأربعاء، عن فرض حظر شامل للتجوال في عمان والزرقاء، يوم الجمعة المقبل، وذلك لمدة 24 ساعة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأفاد مراسل دوت الخليج في العاصمة الأردنية عمان، أن السلطات الصحية أعلنت عن تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزير الصحة قوله: "تم تسجيل 64 حالة مصابة بفيروس كورونا، منها 51 حالة محلية".
ويأتي هذا التطور في وقت أعلن الأردن عن إعادة تسيير الرحلات الجوية من مطار الملكة علياء اعتبارا من 8 سبتمبر الجاري.
وسجل الأردن حتى الآن 2097 إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات في البلاد 15 حالة، وتعافى من مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا أكثر من 1500 شخص.
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