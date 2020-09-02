ألمانيا : المعارض الروسى نافالنى تسمم بمادة نوفيتشوك

ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الحكومة الألمانية أعلنت اليوم الأربعاء أن المعارض الروسى أليكسى نافالنى المتواجد حاليا فى مستشفى ألمانى تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك" السامة.





ونقلت القناة الروسية، أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، قال فى بيان :" إن الخبراء فى المختبر الخاص التابع للجيش الألمانى خلصوا إلى هذا الاستنتاج استنادا إلى فحص العينات، التى تم أخذها من نافالنى المتواجد فى مستشفى شاريتيه"، مشددا على أن هذا الاستناج لا يترك مجالا للشك.

وأضاف زايبرت :" أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثت الموضوع ونسقت الخطوات المستقبلية اليوم مع كبار المسؤولين فى حكومتها، ومن بينهم وزراء الخارجية هايكو ماس والداخلية هورست زيهوفر، والعدل كريستينا لامبرشت، والدفاع آنيجريت كرامب-كارنباور".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن الخارجية الألمانية ستطلع السفير الروسى لدى برلين على نتائج التحقيق فى عملية تسميم نافالنى، وإبلاغ الشركاء فى الاتحاد الأوروبى وحلف "الناتو" بمستجدات قضية نافالنى عبر القنوات الدبلوماسية بغية تنسيق رد جماعى مناسب.

وأوضح زايبرت، أن برلين تنوى التواصل بشأن الموضوع مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مطالبا الحكومة الروسية بتقديم توضيحات حول القضية.

يُذكر أنه سبق أن تصدر اسم مادة "نوفيتشوك" عناوين وسائل الإعلام فى عام 2018، عندما اتهمت السلطات البريطانية الاستخبارات الروسية باستخدام هذه المادة لتسميم الجاسوس السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى مدينة سولزبورى.