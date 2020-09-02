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إصابات كورونا فى إفريقيا تتجاوز المليون

0 نشر
بسنت فاروق 2020-09-02 13:42 0 تبليغ

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وأضاف المركز، أن عدد الإصابات التى تم تسجيلها فى جميع دول القارة الإفريقية حتى أول سبتمبر، بلغ مليونا و252 ألفا و245 شخصا، فى حين بلغ عدد المتعافين 998 ألفا و709 حالات.

وسجلت جنوب إفريقيا التى تعتبر أكثر الدول الإفريقية تأثرا بالمرض، 628 ألفا و259 حالة إصابة، أى أكثر من 50 % من الإصابات بالقارة، فضلا عن تسجيل 14 ألفا و263 حالة وفاة.

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