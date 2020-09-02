فيديو.. ماكرون يوبخ صحفيا بسبب مقال سرب تفاصيل اجتماعه مع مسؤول حزب الله

بثت وسائل إعلام فرنسية يوم الأربعاء، مقطع فيديو للرئيس إيمانويل ماكرون، وهو يوبخ الصحفى بجريدة "لو فيجارو" جوروج مالبرونو بسبب مقال عن اجتماعه مع مسؤول تنفيذى فى حزب الله فى أغسطس.





وقال ماكرون للصحفى الفرنسى بحسب "روسيا اليوم" : "ما قمتم به هم عمل غير مسؤول فى ظل حساسية الوضع وما تعرفونه عن لبنان". وأضاف موبخا مالبرونو: "خطوتك تدل على عدم المسؤولية حيال مصالح فرنسا ومصالح لبنان". وتابع قائلا: "سمعتنى أدافع عن الصحفيين.. سأفعل دائما.. لكنى أتحدث إليكم بصراحة.. إن ما فعلته هو عمل غير جاد وغير مهنى وتافه"، ولم يرد جورج مالبرونو على تصريحات ماكرون. ونشر الصحفى الفرنسى مقالا فى 30 أغسطس تحت عنوان "مآرب إيمانويل ماكرون مع حزب الله"، يروى فيه لقاء إيمانويل ماكرون مع محمد رعد، عضو حزب الله ورئيس كتلته النيابية فى المجلس النيابى اللبنانى المعروفة بـ"كتلة الوفاء للمقاومة" فى 6 أغسطس.

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