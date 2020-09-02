بومبيو: أمريكا تعمل مع فرنسا في لبنان.. ولدينا الأهداف نفسها

علق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء على الأوضاع في لبنان وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي:" نعمل مع الفرنسيين في لبنان، ولدينا الأهداف نفسها، والسفير ديفيد هيل كان في بيروت قبل أسابيع والتقى العديد من الزعماء".

وأضاف بومبيو أن الأمور ليست على طبيعتها في لبنان ولن تكون كما في السابق، مؤكدا أن بقاء الأمور في لبنان على ما هي عليه الآن أمر غير مقبول.

وتابع:"سنسخر جهودنا الدبلوماسية كافة لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني ولتكون هناك حكومة تقوم بإصلاحات معتبرة وتحدث تغييرات كما يطالب الشعب".

واعتبر بومبيو أن نزع سلاح حزب الله أكبر التحديات، بينما كان ماكرون قد تحدث عن ضرورة الحوار مع حزب الله السياسي كونه منتخبا من قبل اللبنانيين، فيما بدا أنه إشارة إلى غض الطرف ربما مؤقتا عن الحديث حول نزع سلاح حزب الله، الذي وصفه ماكرون بالإرهابي.