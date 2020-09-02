كلاكيت تاني مرة.. حظر تجول شامل في عمان والزرقاء الجمعة

كشف وزير الدولة الاردني لشؤون الإعلام ، أمجد العضايلة ، عن عودة فرض حظر تجوال شامل علي مدينتي عمًان والزرقاء يوم الجمعة القادم للمرة الثانية خلال اسبوع وذلك بعد حظر التجوال الشامل الذي كان قد شهدته المدينتين يوم الجمعة الماضية وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر ان السلطات الصحية الأردنية أعلنت اليوم الأربعاء عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها 51 حالة محلية.

وذكرت السلطات الصحية ان الحالات المحلية توزعت مابين 26 حالة في العاصمة الأردنية عمان و17 في مدينة الزرقاء و4 في مادبا و2 في البلقاء وحالة واحدة في جرش وحالة في العقبة.

جدير بالذكر ان المملكة الأردنية الهاشمية تشهد خلال الفترة الراهنة زيادة في أعداد الإصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد مما استدعي السلطات الي إتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية المشددة منها فرض حظر تجوال جزئي في عدد من مناطق المملكة وغيرها من الإجراءات.