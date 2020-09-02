انقلاب الحلفاء.. نائب أردوغان يشن هجوما جديدا على أمريكا

شن نائب الرئيس التركي اليوم الأربعاء، هجوما على الولايات المتحدة، بعد رفع واشنطن حظر السلاح عن قبرص.

وقال فؤاد أقطاي إن قرار واشنطن رفع حظر السلاح عن قبرص الرومية يسمم السلام والاستقرار الإقليميين.

وكان أقطاي كتب تغريدة قال بها إن القرار ""تكرار للأخطاء التي ارتكبتها أوروبا في الجزيرة".

وهدد أقطاي بأن "تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات الضامنة لأمن واستقرار ورفاهية قبرص التركية والقبارصة الأتراك ضد مثل هذه المواقف التي ستزيد خطر الاشتباك في المنطقة".

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وأعفت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، جمهورية قبرص من القيود المفروضة على نقل واستيراد الأسلحة الدفاعية غير الفتاكة، في ظل توتر مع تركيا التي تجري مناورات عسكرية في مياه البحر المتوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، وزارة الخارجية مايك بومبيو بحث رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس، تعميق العلاقات الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة وجمهورية قبرص.

وأثارت الخطوة الأمريكية غضب الجانب التركي، في ظل توتر بين تركيا وقبرص على خلفية النزاع على الحدود البحرية التي تسعى أنقرة للسيطرة على مكنونات الغاز الموجودة بها.