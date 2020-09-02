أعلنت الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير الروسي للتشاور حول المسئول عن تسمم المعارض نافالني.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يجري مشاورات بشأن تسمم المعارض الروسي نافالني بغاز الأعصاب.
وأضات ميركل أنه يجب على روسيا الرد على الاسئلة المتعلقة بتسمم المعارض نافالني.
وكانت وسائل إعلام ألمانية، ذكرت أن وزارة العدل الألمانية تلقت طلبًا من روسيا للحصول على مساعدة قانونية في قضية المدون المعارض أليكسي نافالني.
وقال متحدث باسم وزارة العدل الألمانية لصحيفة "فيلت اوم سونتاج" إن الطلب ورد يوم الخميس، والوزارة تبحث في الأمر.
وصرح مكتب المدعي العام الروسي الأسبوع الجاري، إنه طلب من ألمانيا مشاركة النتائج السريرية والتشخيصات الأولية التي أجراها أطباء ألمان يعالجون المريض البالغ من العمر 44 عامًا في مستشفى شاريتيه في برلين.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لمعرفة المسئول عن تسمم المعارض نافالني.. ألمانيا تستدعي السفير الروسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.