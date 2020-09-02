لمعرفة المسئول عن تسمم المعارض نافالني.. ألمانيا تستدعي السفير الروسي

أعلنت الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير الروسي للتشاور حول المسئول عن تسمم المعارض نافالني.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يجري مشاورات بشأن تسمم المعارض الروسي نافالني بغاز الأعصاب.

وأضات ميركل أنه يجب على روسيا الرد على الاسئلة المتعلقة بتسمم المعارض نافالني.

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وكانت وسائل إعلام ألمانية، ذكرت أن وزارة العدل الألمانية تلقت طلبًا من روسيا للحصول على مساعدة قانونية في قضية المدون المعارض أليكسي نافالني.

وقال متحدث باسم وزارة العدل الألمانية لصحيفة "فيلت اوم سونتاج" إن الطلب ورد يوم الخميس، والوزارة تبحث في الأمر.

وصرح مكتب المدعي العام الروسي الأسبوع الجاري، إنه طلب من ألمانيا مشاركة النتائج السريرية والتشخيصات الأولية التي أجراها أطباء ألمان يعالجون المريض البالغ من العمر 44 عامًا في مستشفى شاريتيه في برلين.