90% من المرضى لا يحملون ما يكفي من الفيروس لنقل العدوى

لندن ـ وكالات: يقول الخبراء إن ما يصل إلى 90% من الأشخاص الذين تم ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا في ماساتشوستس ونيويورك ونيفادا في يوليو كانوا يحملون كمية ضئيلة جداً من الفيروس. وبحسب خبراء الصحة فإن اختبار PCR الأكثر استخداماً لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حساس للغاية ويحتاج إلى تعديل لاستبعاد الأشخاص الذين لديهم كميات ضئيلة من الفيروس في أنظمتهم لأنهم على الأرجح غير معديين. ويقول الباحثون إن الحل هو الاستخدام الأكثر انتشاراً للاختبارات السريعة ذات العتبة المعدلة للتركيز على الأشخاص الأكثر عدوى بفيروس كورونا. ومن المتوقع أن يتم تقليل عدد دورات الجهاز أثناء إجراء اختبار”PCR” إلى 30 دورة فقط، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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