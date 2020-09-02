مكتب حفظ البيئة يواصل الدراسات البيئية الحديثة عن الخفافيش فـي السلطنة

وجود 143 نوعا من الثدييات تحتضن الفيروسات ومن الممكن أن تنقل الأمراض

مسقط ـ «الوطن»:

يواصل مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني بشكل سنوي منذ تفعيله خطواته الأولى في سبتمبر 2017م تنفيذ دراسة علمية بيئية متخصصة حول الكائنات الحية الدقيقة مثل: الخفافيش والقوارض وذلك في عدة مواقع مختلفة في محافظات السلطنة.

ويأتي هذا الاهتمام بأبحاث الخفافيش نسبة لشح البيانات والمعلومات المتوفرة عنها في منطقة غرب آسيا والسلطنة خصوصًا، ونتيجة لزيادة الأنشطة البشرية وتوسع الاستيطان، بالإضافة إلى وجود 143 نوعًا من الثدييات التي تحتضن الفيروسات التي من الممكن أن تنقل الأمراض الحيوانية، حيث إن الخفاش أحد هذه الأنواع التي قد تنقل الفيروسات إلى الإنسان، وقد نتج عن تلك الدراسات خلال الأعوام الثلاثة الماضية تسجيل نوع جديد منها في ظفار ليصل عددها الكلي المسجل حاليًّا في السلطنة حتى الآن 26 نوعًا، بالإضافة إلى تسجيل مواقع جديدة مهمة لعمليات الاستكشاف للأنواع الأخرى التي تصل لقرابة 1400 نوع حول العالم بحسب افادة أهل الاختصاص بالمكتب.

وحول أهمية إجراء هذه الدراسة قال زهران بن أحمد آل عبدالسلام ـ مساعد مدير دائرة الشؤون البيئية بمكتب حفظ البيئة والمشرف على الفريق البحثي في دراسة الخفافيش: إن إجراء مثل هذه البحوث والتعاون مع المنظمات العالمية المختصة في هذا المجال ونشر الأوراق العلمية عنها تعزز من المعرفة والفهم حول هذه الأنواع وبالتالي تساعد بالمحافظة على هذه الكائنات في بيئتها وفهم أفضل أماكن انتشارها وتحديد الأصناف وما يحمله كل صنف منها من فيروسات قد تؤثر على الصحة العامة للناس ومن جانب آخر بحث فوائدها البيئية، كما أعتقد أنه من المهم دراسة المزيد من المعلومات عنها.

وأوضح زهران آل عبدالسلام عددًا من الحقائق والمعلومات التي تتميز بها الخفافيش قائلًا: تعتبر الخفافيش من الحيوانات الثدية التي لم تحظ بالقدر الكافي من البحوث والدراسات في السلطنة، حيث سجلت له أكثر من 1400 نوع منها على مستوى العالم فيما سجلت له في السلطنة إلى الآن حوالي 26 نوعًا، فضلًا عن أن للخفافيش فوائد كثيرة أبرزها: العديد من النباتات والمحاصيل البرية والزراعية تعتمد عليها، وذلك لتلقيح أزهارها، والبعض الآخر منها لنشر بذورها، كما تتغذى أيضًا على الحشرات ومنها تلك الضارة بالمحاصيل، وتعتبر مؤشرًا جيدًا لصحة الموائل الطبيعية، كما أن لها خصائص متنوعة من ضمنها: أن معظم الخفافيش تمتلك حاستي سمع وبصر ضعيفتين، وتستخدم الصدى لتحديد المواقع والأجسام المختلفة، على غرار الحساس (السونار)، وذلك للطيران والبحث عن الحشرات في الظلام أثناء طيرانها، حيث يمكنها معرفة مدى المسافة بينها وبين شيء ما حين يعود الصدى إليها، وتمتلك أنواعًا من الخفافيش ترددات مختلفة عن بعضها، وقد تم استخدام جهاز كاشف خاص بذلك للكشف عن أنواع الترددات والنداءات.

وأشار إلى أن مكتب حفظ البيئة يضم العديد من الخبرات والكفاءات الوطنية للقيام بالدراسات العلمية لمكونات البيئة العمانية من حياة فطرية وكائنات حية، حيث يأتي موضوع مسوحات الخفافيش بالسلطنة ضمن المهام التي كلف بها لدراستها بصورة علمية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة مثل: وزارة الصحة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والجامعات وإدارة الموارد النباتية والحيوانية، ومؤسسات أبحاث علمية دولية وبما يحفظ حقوق السلطنة فيها، كم أكد على أن أحدث الدراسات البيئية عن الخفافيش بالسلطنة بدأت في سبتمبر 2017م في عدة مواقع مختلفة من محافظة ظفار وذلك بعدما نفذ مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني خطواته الأولى بتشكيل أول فريق متخصص من الباحثين العمانيين في مجال أبحاث الخفافيش بالتعاون مع معهد هاريسون بالمملكة المتحدة.

مضيفًا بأنه يمكننا أن نستذكر عام 1977م، حيث انطلق أول مسح ميداني للكائنات الدقيقة في ظفار نفذها مكتب حفظ البيئة بمسماه السابق كذلك آنذاك حيث تم تأكيد تسجيل عدة أنواع من الخفافيش.

وحول آلية تنفيذ الدراسة الحديثة ومراحلها في ظفار قال زهران آل عبدالسلام: تم القيام بتعريف وقياس وتصوير جميع الخفافيش التي تم الإمساك بها، وفي معظم الحالات تم أخذ عينات من الأنسجة (لتحليل الحمض النووي) قبل إعادة إطلاقها مرة أخرى إلى البرية، كما تم نصب الشباك والفخاخ المخفية للإمساك بتلك الخفافيش.