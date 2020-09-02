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تميم بن حمد لـ كوشنر: قطر تدعم حل الدولتين لإنهاء الصراع مع إسرائيل

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أعلن الديوان الأميري في قطر اليوم الأربعاء أن الامير تميم بن حمد أخبر جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدوحة تدعم حل الدولتين من أجل إنهاء الصراع مع إسرائيل.

وبحسب "رويترز"، قال تميم بن حمد إن الدوحة تدعم حل الدولتين على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية من أجل إنهاء الصراع مع إسرائيل.

وأضاف تميم أن قطر ما زالت ملتزمة بمبادرة السلام العربية لعام 2002، التي عرضت فيها الدول العربية التطبيع على إسرائيل مقابل الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية وانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.

وتأتي زيارة كوشنر إلى قطر  في إطار جولة خليجية بدأها من أبوظبي، على رأس الوفد الأمريكي الذي وصل على متن أول رحلة مباشرة بين إسرائيل والإمارات، في إطار اتمام اتفاق السلام المبرم بين الجانبين برعاية أمريكية. 

وكان كوشنر زار البحرين، وأبلغه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بأن الاستقرار في منطقة الخليج يعتمد في جميع المواقف على المملكة العربية .

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