بعد رفضه إدانة الرسوم المسيئة للنبي.. ماكرون يوبخ صحفيا بسبب تقرير أغضبه.. فيديو

وبخ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صحفيا، في صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، علنا؛ بعد نشره تقريرا أثار غضب الرئيس الفرنسي.

وبحسب "النهار" اللبنانية، عبَّر ماكرون عن غضبه خلال لقائه الوفد الصحفي الأجنبي في مقر إقامته ببيروت في قصر الصنوبر.

وأثار الصحفي جورج مالبرونو غضب ماكرون؛ بسبب تقرير قال فيه إن الرئيس الفرنسي هدّد خلال زيارته الأولى لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، بفرض عقوبات على عدد من الزعماء السياسيين، في حال لم يلتزموا بخطط الإصلاح.

وقال ماكرون لمالبرونو: ما فعلته هنا، مع انك تعرف حساسية الموضوع، وتعرف ما تعرفه عن تاريخ هذا البلد، هو تصرف غير مسؤول بالنسبة لفرنسا، وغير مسؤول للمعنيين هنا وخطير من وجهة نظر أخلاقية".

Advertisements

وأضاف:" إنك سمعتني أدافع عن الصحفيين، وأنا أفعل ذلك دائمًا، لكني أتحدث إليك بصراحة، ما فعلته خطير وغير مهني وتافه".

وكان ماكرون لوح أمس بتوقيع عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان في حال عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه معهم.

وقال ماكرون إن فرنسا لن تغض الطرف عن ضرورة تقديم الدعم للشعب اللبناني، ولكن في حال استمرار السلطات اللبنانية في انتهاج الفساد فقد تكون هناك عقوبات.

وفي السياق، رفض ماكرون إدانة الرسوم المسيئة التي تنشرها مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية بحق النبي محمد، بدعوى أن فرنسا ترعى حرية التعبير، مكتفيا بالنصح بالابتعاد عن خطابات الكراهية.