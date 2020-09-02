شن فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما على فرنسا، حيث رد على "الخط الأحمر" الذي وضعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتركيا بخط أحمر آخر.
وقال أقطاي إن الاتفاقية التركية الليبية -غير القانونية- خط أحمر ولا يحق لأحد مراجعة ذلك وخاصة فرنسا.
كان عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، قال إنه "إذا كان الرئيس الفرنسي يعلن خطوطًا حمراء في جرفنا القاري ووطننا الأزرق فإن تركيا سترد بالمثل".
وأضاف: "ليس لدى الفرنسيين ما يمكنهم تحقيقه من خلال جلبهم مقاتلات رافال إلى شرقي المتوسط، أو إجراء مناورات مع إدارة قبرص الجنوبية، النتيجة ستكون هزيمة شديدة للحكومة اليونانية".
كان ماكرون قال يوم الجمعة الماضي، إنه اتخذ موقفا صارما هذا الصيف، بشأن أفعال تركيا في شرق البحر المتوسط؛ بغرض وضع خطوط حمراء، لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال.
وأضاف "عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط؛ يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال.. يمكنني أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك... ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهما: إنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر.. لقد طبقتها في سوريا".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نائب أردوغان يهذي ويتحدث عن خط أحمر في ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.