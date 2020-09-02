نائب أردوغان يهذي ويتحدث عن خط أحمر في ليبيا

شن فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما على فرنسا، حيث رد على "الخط الأحمر" الذي وضعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتركيا بخط أحمر آخر.

وقال أقطاي إن الاتفاقية التركية الليبية -غير القانونية- خط أحمر ولا يحق لأحد مراجعة ذلك وخاصة فرنسا.

كان عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، قال إنه "إذا كان الرئيس الفرنسي يعلن خطوطًا حمراء في جرفنا القاري ووطننا الأزرق فإن تركيا سترد بالمثل".

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وأضاف: "ليس لدى الفرنسيين ما يمكنهم تحقيقه من خلال جلبهم مقاتلات رافال إلى شرقي المتوسط، أو إجراء مناورات مع إدارة قبرص الجنوبية، النتيجة ستكون هزيمة شديدة للحكومة اليونانية".

كان ماكرون قال يوم الجمعة الماضي، إنه اتخذ موقفا صارما هذا الصيف، بشأن أفعال تركيا في شرق البحر المتوسط؛ بغرض وضع خطوط حمراء، لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال.

وأضاف "عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط؛ يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال.. يمكنني أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك... ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهما: إنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر.. لقد طبقتها في سوريا".