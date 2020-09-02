الأمم المتحدة : لا يزال هناك تهريب للسلاح والمرتزقة إلى ليبيا

وخلال جلسة لـمجلس الأمن الدولى بشأن الوضع فى ليبيا، أوضحت ستيفانى وليامز أنها حصلت على الدعم من المملكة المتحدة ومصر والجزائر وتونس.
وقالت بحسب "سكاى نيوز" : "أظهروا كلهم دعمهم للعملية السلمية فى ليبيا، ومعهم جميعا حصلت على التزامات بالمساعدة فى مهمتنا لجمع الفرقاء الليبيين وإحلال السلام فى البلاد".
ونوهت المسؤولة الأممية فى الوقت نفسه، إلى أنه لا يزال هناك عدم استقرار فى ليبيا، وتهريب للأسلحة والمرتزقة.
وتابعت: "المهمة تتواصل مع الفرقاء الليبيين، لنسد الفجوة بينهم ونبدأ المسار السياسى".
وفى الوقت نفسه، أشارت وليامز إلى أن البعض يريد إفساد إجراء انتخابات فى ليبيا، مضيفة: "الديمقراطية يجب أن تحمى، وأنا أحيى جهود المسؤولين هناك".
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