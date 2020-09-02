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دولة عربية تبدي استعدادها لاستضافة حوار وطني بشأن ليبيا

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أبدى الرئيس التونسي، قيس سعيّد استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إطلاق العملية السياسية الليبية من خلال استضافة حوار وطني يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي.

وأوضح سعيًد في تصريحات صحفية له اليوم أن  تونس أكثر الدول تضررا من الوضع السائد في الدولة الليبية.

جاء ذلك، خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز.

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كما أكد سعيّد، استعداد تونس وضع إمكانياتها وخبراتها لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات في ليبيا وفق ماذكره موقع سبوتنيك الروسي. 

وشدد الرئيس التونسي  على ثوابت الموقف التونسي من الأزمة الليبية الداعي إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، في إطار حوار ليبي ليبي جامع تحت مظلة الأمم المتحدة، والتزام تونس بمواصلة دعم جهود البعثة الأممية إلى ليبيا لتحقيق أهدافها النبيلة.

وأكد على أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد حلّ سلمي لهذه الأزمة، مشيرا في هذا الصدد إلى التنسيق والتشاور القائم بين تونس والجزائر من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق.

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