معركة شرق المتوسط.. فرقاطات فرنسية ويونانية تقترب من أخرى تركية

أشارت فضائية "ايه ار تي" اليونانية إلى اقتراب نشوب معركة مباشرة، بين فرقاطة تركية، وفرقاطات يونانية وفرنسية، في البحر المتوسط.
وقالت الفضائية اليونانية، إن مجموعة من الفرقاطات اليونانية اقتربت من أخرى تركية في شرق المتوسط؛ وهو ما تكرر من جانب فرقاطة فرنسية أيضا.
ومن ناحية أخرى، أعربت الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها الكبير بقرار واشنطن، رفع حظر السلاح الجزئي عن قبرص؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبا عاجل لها.
وقررت الولايات المتحدة، السماح ببيع أسلحة دفاعية غير مميتة، إلى قبرص، منهية بذلك حظر أسلحة استمر عقودًا على الجزء اليوناني من الجزيرة المقسمة.
وقال وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو، أمس الثلاثاء: "جمهورية قبرص شريك رئيسي في شرق البحر المتوسط. ويسعدني أن أعلن أننا نعمل على تعميق تعاوننا الأمني".
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