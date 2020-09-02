بعد عوض فدعق.. مقتل قيادي إخواني في اليمن

أفادت وسائل إعلام يمنية اليوم الأربعاء بمقتل عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح "الإخواني" الشيخ ربيش علي وهبان العليي في جبهة المخدرة بمأرب.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من مقتل القيادي الإخواني في حزب الإصلاح، عوض فدعق.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" الإماراتية عن المصادر قولها: "التحقيقات الأولية تؤكد أن فدعق قتل برصاصة طائشة انطلقت بالخطأ من بندقية أحد الشبان العسكريين في منطقة السجن في مديرية المنصورة". وذلك بعد تداول أنباء عن اغتياله.

وأضافت المصادر: "تم القبض على الجاني والتحقيق جار معه بهذا الأمر".

وتابعت: "زملاء الجاني قاموا بإسعاف فدعق إلى مستشفى قريب من موقع الحادثة“، مشيرا أنه ”سيتم نشر تفاصيل كاملة عن الحادثة بشكل رسمي حال الانتهاء من التحقيقات".