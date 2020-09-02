أفادت وسائل إعلام يمنية اليوم الأربعاء بمقتل عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح "الإخواني" الشيخ ربيش علي وهبان العليي في جبهة المخدرة بمأرب.
وجاء ذلك بعد أيام قليلة من مقتل القيادي الإخواني في حزب الإصلاح، عوض فدعق.
ونقلت شبكة "إرم نيوز" الإماراتية عن المصادر قولها: "التحقيقات الأولية تؤكد أن فدعق قتل برصاصة طائشة انطلقت بالخطأ من بندقية أحد الشبان العسكريين في منطقة السجن في مديرية المنصورة". وذلك بعد تداول أنباء عن اغتياله.
وأضافت المصادر: "تم القبض على الجاني والتحقيق جار معه بهذا الأمر".
وتابعت: "زملاء الجاني قاموا بإسعاف فدعق إلى مستشفى قريب من موقع الحادثة“، مشيرا أنه ”سيتم نشر تفاصيل كاملة عن الحادثة بشكل رسمي حال الانتهاء من التحقيقات".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد عوض فدعق.. مقتل قيادي إخواني في اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.