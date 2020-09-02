انفجار ضخم يهز معسكر قوات السراج في طرابلس.. فيديو

كشف نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن مقتل 81 مرتزقة سوري في الانفجار الذي وقع في معسكر اليرموك بطرابلس الليبية.
وانتشر شريط فيديو على تويتر لحظة وقوع الانفجار الضخم في معسكر اليرموك التابعة لحكومة الوفاق الليبية.
وقالت مصادر إن سبب وقوع هذا الانفجار حدوث مناوشات بين قوات الوفاق ومرتزقة أردوغان على أمور مالية.
ومن ناحية أخرى، كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن إرسال تركيا أكثر من 5 آلاف مرتزق سوري؛ لدعم حكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس.
وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، اليوم الأربعاء، عن ازدياد التقارير عن عمليات سلب ونهب وسرقة واعتداءات جنسية من قبل مرتزقة أردوغان من السوريين في ليبيا.
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