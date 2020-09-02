أخبار اليمن : عودة سعات الإنترنت الدولية إلى الخدمة بنسبة 80%

عودة سعات الإنترنت الدولية إلى الخدمة بنسبة 80%
قال مصدر مسئول في المؤسسة العامة للاتصالات و الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) أن معظم سعات الإنترنت الدولية عادت إلى الخدمة بصورة شبه طبيعية (بنسبة 80%).
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المصدر تأكيده : أنه يجري حالياً متابعة المزودين الدوليين لإعادة جميع السعات للوضع الطبيعي في القريب العاجل.
وأشار إلى حرص مؤسسة الاتصالات وشركة تيليمن، الكامل على انتظام خدمة الإنترنت دون إنقطاع أو بُطئ .
وكانت حوالي 60 بالمائة من سعات الإنترنت الدولية قد خرجت عن الخدمة قبل يومين بسبب قطع في أحد المسارات الدولية خارج اليمن، ما أثر على خدمة الانترنت في معظم المحافظات.
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