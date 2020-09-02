الخارجية الأمريكية تؤكد قطع أمريكا المساعدات عن إثيوبيا

أعلنت الخارجية الأمريكية أنه بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب ستقوم الولايات المتحدة بتعليق بعض المساعدات المقدمة لإثيوبيا بسبب عدم إحراز تقدم فى محادثات إثيوبيا مع مصر والسودان حول سد النهضة على نهر النيل.





وبحسب سكاى نيوز فقد قالت ناطقة باسم الخارجية الأمريكية لأسوشيتد برس، إن قرار وقف بعض المساعدات مؤقتا لحليف أمنى إقليمى رئيسى يعكس قلقنا بشأن قرار إثيوبيا الأحادى ببدء ملء السد قبل التوصل لاتفاق وقبل اتخاذ جميع إجراءات السلامة الخاصة بالسد.

وكان مصدر فى الكونجرس الأمريكى قد أكد لرويترز عبر البريد الإلكترونى اليوم إن الدولة قررت قطع المساعدة، بسبب موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهض، وقالت الرسالة الإلكترونية : "سيتأثر ما يصل إلى 100 مليون دولار أو نحو ذلك، منها 26 مليون دولار تنتهى صلاحيتها فى نهاية السنة المالية".

وقال المصدر، إن الكثير من صفقات التمويل المنتهية صلاحيتها تتعلق بأمن المنطقة أو الحدود والمنافسة السياسية وبناء التوافق والتغذية.

وذكرت الناطقة باسم الخارجية، أن المساعدات مستمرة لاثيوبيا فى الاستجابة لكوفيد- 19 ومساعدات إنسانية أخرى للمتضررين من الصراع والجفاف والنزوح وغيرها من التحديات.

واتخذ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو القرار بناء على توجيه من الرئيس، وفق الناطقة.