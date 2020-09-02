وبحسب سكاى نيوز فقد قالت ناطقة باسم الخارجية الأمريكية لأسوشيتد برس، إن قرار وقف بعض المساعدات مؤقتا لحليف أمنى إقليمى رئيسى يعكس قلقنا بشأن قرار إثيوبيا الأحادى ببدء ملء السد قبل التوصل لاتفاق وقبل اتخاذ جميع إجراءات السلامة الخاصة بالسد.
وكان مصدر فى الكونجرس الأمريكى قد أكد لرويترز عبر البريد الإلكترونى اليوم إن الدولة قررت قطع المساعدة، بسبب موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهض، وقالت الرسالة الإلكترونية : "سيتأثر ما يصل إلى 100 مليون دولار أو نحو ذلك، منها 26 مليون دولار تنتهى صلاحيتها فى نهاية السنة المالية".
وقال المصدر، إن الكثير من صفقات التمويل المنتهية صلاحيتها تتعلق بأمن المنطقة أو الحدود والمنافسة السياسية وبناء التوافق والتغذية.
وذكرت الناطقة باسم الخارجية، أن المساعدات مستمرة لاثيوبيا فى الاستجابة لكوفيد- 19 ومساعدات إنسانية أخرى للمتضررين من الصراع والجفاف والنزوح وغيرها من التحديات.
واتخذ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو القرار بناء على توجيه من الرئيس، وفق الناطقة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الخارجية الأمريكية تؤكد قطع أمريكا المساعدات عن إثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.