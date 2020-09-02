تقرير رسمى من البنتاجون : تركيا نقلت المئات من قواتها النظامية إلى ليبيا

رفع المفتش العام العسكرى فى البنتاجون تقريرا عن معلومات القيادة الأمريكية فى أفريقيا "أفريكوم" فى شأن تطورات الأزمة الليبية بين الأول من أبريل وآخر يونيو الماضيين، ملفتا إلى الأنشطة التركية فى نقل المرتزقة إلى هذا البلد.





ومما جاء فيه بحسب "سكاى نيوز"، أن تركيا نقلت مئات من وحدات قواتها النظامية الى داخل الأراضى الليبية، وتحديدا من فرق المدربين والمستشارين وأفراد المشرفين على أنظمة الدفاع الجوى التركى ومعدّى العبوات الناسفة التى يمكن وضعها على جانب الطرقات. وأضاف التقرير، الذى جاء فى نحو مئة صفحة، أن تركيا لم تكتف بهذا القدر إنما أرسلت وفى شكل مبرمج أكثر من خمسة آلاف عنصر من المرتزقة لدعم حكومة الوفاق فى طرابلس، وأن جميعهم أى المرتزقة نُقلوا على متن طائرات عسكرية تركية. وفيما وصف التقرير المرتزقة بأنهم من ذوى السوابق الإجرامية وأنهم إرتكبوا فظاعات وتعديات واعتداءات على المواطنين الليبيين، أكد أن غالبيتهم يفتقدون إلى الخبرات القتالية والحدّ الأدنى من المعرفة العسكرية، وأن الدافع لقدومهم هو الحصول على المال فقط.

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