ظريف: الخوف من العقوبات الأمريكية يفتح شهية واشنطن

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على فرض واشنطن عقوباتها على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى التصدي لـ"جنون" واشنطن التي "تزداد شهيتها".
وقال ظريف عبر "تويتر" اليوم الخميس: "تفرض الولايات المتحدة عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. وقد بدأت من الأفراد ثم استهدفت قوى صغيرة ومتوسطة وكبرى، لتتحول الآن إلى الشخصيات الدولية".
وأضاف أن "الطريقة الوحيدة لوقف هذا الجنون المتواصل هي التوقف عن التراخي. والخضوع للخوف من غضب الولايات المتحدة يزيد من شهيتها فقط".
وأعلنت واشنطن اليوم عن إدراج المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، ومدير قسم الاختصاص والتعاون والتكميل بمكتب المدعي العام للمحكمة فاكيسو موشوشوكو، في قائمتها للعقوبات.
المصدر: RT
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