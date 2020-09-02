الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى لغارات إسرائيلية

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بان دفاعات الجيش السوري الجوية تتصدى لأهداف معادية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه في في الساعة 22,23 من مساء اليوم أطلق طيران العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور.

وأضاف:" وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات" دون وقوع خسائر بشرية.