الكويت تستعد لطرد 68 ألف وافد فى عمر الـ 60.. تفاصيل

كشفت صحيفة الراي الكويتية أن الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية شرعت في إعداد قاعدة بيانات لجميع من بلغ عمره 60 عامًا فما فوق، من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دونها، وما يعادلها من شهادات.

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها داخل الهيئة أن جمع بيانات كل من بلغ عمر الــ60 عاما فما فوق يأتي تنفيذًا لقرار حظر كافة الإجراءات عليهم من إصدار وتحويل وتجديد إذن العمل بدءًا من العام المقبل.

وأوضحت الصحيفة الكويتية أن إجمالي عدد العمالة الوافدة البالغة من العمر 60 فما فوق من حملة شهادة الثانوية فما دون يبلغ 68318 عاملًا.

وألمحت الصحيفة الكويتية وفق ماأكدته المصادر أن القرار يأتي ضمن الرؤية الحكومية لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، وتأثيرها على سوق العمل.

و بيًنت الصحيفة أنه في الوقت الحالي يمكن للعامل - من بلغ التاسعة والخمسين، ومن بلغ الستين من العمر - التجديد والتحويل لمدة سنة واحدة فقط، على أن تتوقف كافة الإجراءات مع بدء سريان القرار 1 يناير من العام المقبل بهدف إمهال العامل وقتا ليتسنى له انهاء ارتباطاته في البلاد، على أن يغادر جميع من ينطبق عليهم القرار نهاية 2021 في حد أقصى.