نفت دولة الإمارات العربية المتحدة أي علاقة لها باعتقال البطل الحقيقي لقصة فيلم "فندق رواندا" بول روسساباجينا، والذي ادعت ابنته اختطافه خلال تواجده في دبي قبل أن تعلن بلاده إلقاء القبض عليه.

وذكر موقع سبوتنيك الروسي نقلا عن شبكة "سي إن إن" أن مسؤولا إماراتيا، أكد أن روسساباجينا غادر دبي بشكل قانوني، يوم الجمعة الماضية، على متن طائرة خاصة الي رواندا.

وأوضح المسؤول الإماراتي أنه بعد هبوط الطائرة في دبي، يوم الخميس، توجه روسساباجينا إلى أحد الفنادق، قبل أن تقلع الطائرة بعد خمس ساعات من مطار آل مكتوم، بعد منتصف الليل بقليل، مشيرًا إلى أن المعارض الرواندي البارز "دخل وغادر البلاد بشكل قانوني.

يُشار الي ان ابنة المعارض الرواندي، بول روسساباجينا، الذي جُسدت شخصيته في فيلم "فندق رواندا" في هيوليوود وحازت على إعجاب واسع النطاق، أمس الثلاثاء، أعلنت عن اختطاف ابيها أثناء وجوده في دبي قبل إعلان اعتقاله بتهمة الإرهاب.

فيما أعلنت جمهورية رواندا، الاثنين، اعتقال المعارض -الذي جسد دوره الممثل الأمريكي دون تشيد- وذلك بتهمة الإرهاب، وعرضته أمام وسائل الإعلام وهو مكبل اليدين.