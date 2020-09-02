عاجل .. واشنطن تستعد لتوزيع لقاح كوفيد-19 قبل نوفمبر

أفادت قناة "سكاى نيوز عربية"، فى نبأ عاجل، أن واشنطن دعت مسؤولى الولايات للاستعداد لتوزيع لقاح لكوفيد-19 قبل نوفمبر.



أفادت قناة "سكاى نيوز عربية"، فى نبأ عاجل، أن واشنطن دعت مسؤولى الولايات للاستعداد لتوزيع لقاح لكوفيد-19 قبل نوفمبر. ويبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية 6.09 مليون حالة مصابة، بينما تبلغ الوفيات 185 ألف حالة.

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