أخبار عالمية

ألمانيا تضم جزر الكناري إلى قائمتها لمنطقة الخطر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements


صنف معهد روبرت كوخ الوطني الألماني للأمراض المعدية جزر الكناري الإسبانية، منطقة خطر بسبب عودة تفشي المستجد في إسبانيا بعد سيطرتها على الموجة الأولى من المرض.
وأكد المعهد اليوم الخميس، أن إسبانيا بأكملها بما فيها البر الرئيسي والجزر، باتت منطقة معرضة للخطر على خلفية تفشي وباء كورونا.

وحتى اليوم ظلت جزر الكانري المنطقة الإسبانية الوحيدة التي اعتبرتها السلطات الألمانية آمنة صحيا للزيارة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية أمس الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة يوميا انخفض على مدى الأيام الأربعة الماضية، متراجعا بشدة عن ذروة بلغت زهاء 10 آلاف حالة قبل نحو 10 أيام.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ألمانيا تضم جزر الكناري إلى قائمتها لمنطقة الخطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا