ألمانيا تضم جزر الكناري إلى قائمتها لمنطقة الخطر



صنف معهد روبرت كوخ الوطني الألماني للأمراض المعدية جزر الكناري الإسبانية، منطقة خطر بسبب عودة تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا بعد سيطرتها على الموجة الأولى من المرض.

وأكد المعهد اليوم الخميس، أن إسبانيا بأكملها بما فيها البر الرئيسي والجزر، باتت منطقة معرضة للخطر على خلفية تفشي وباء كورونا.

وحتى اليوم ظلت جزر الكانري المنطقة الإسبانية الوحيدة التي اعتبرتها السلطات الألمانية آمنة صحيا للزيارة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية أمس الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة يوميا انخفض على مدى الأيام الأربعة الماضية، متراجعا بشدة عن ذروة بلغت زهاء 10 آلاف حالة قبل نحو 10 أيام.