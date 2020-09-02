فرنسا.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز 7000 حالة 

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن 7017 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، وذلك في ثالث حصيلة قياسية منذ تفشي الفيروس في البلاد.

ويعد هذا ارتفاعا حادا عن رقم يوم الثلاثاء البالغ 4982 حالة، ليبلغ بذلك مجمل الإصابات 293024.

وهذه المرة الثالثة منذ بداية تفشي الفيروس التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومي سبعة آلاف.

وارتفع عدد ضحايا "كوفيد-19" بواقع 25 حالة يوم الأربعاء إلى 30686 إجمالا.