أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن 7017 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، وذلك في ثالث حصيلة قياسية منذ تفشي الفيروس في البلاد.
ويعد هذا ارتفاعا حادا عن رقم يوم الثلاثاء البالغ 4982 حالة، ليبلغ بذلك مجمل الإصابات 293024.
وهذه المرة الثالثة منذ بداية تفشي الفيروس التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومي سبعة آلاف.
وارتفع عدد ضحايا "كوفيد-19" بواقع 25 حالة يوم الأربعاء إلى 30686 إجمالا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فرنسا.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز 7000 حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.