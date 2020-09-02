بعد سوريا.. دولة عربية تعلن اختراق الطيران الإسرائيلي لأجوائها

أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن قيام طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي،اليوم الأربعاء في تمام الساعة 8.55 باختراق الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب.
وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن الطائرة بعد إختراقها للأجواء اللبنانية غادرت الأجواء عند الساعة 16.35 من فوق بلدة علما الشعب.
كما كشف البيان ان 4 طائرات حربية اخري تابعة للسلاح الجوي الإسرائيلي، نفذت إختراقا جديدا للأجواء اللبنانية من الساعة 10.40 وحتي الساعة 12.55 حيث نفذت طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية.".
وقالت قيادة الجيش : "وعند الساعة 10.50 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16.30 من فوق البلدة المذكورة".
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