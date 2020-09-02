إسرائيل تشن غارات على سوريا بـ"الطائرة الأكثر جدلا في العالم"

ذكرت قناة "العربية" اليوم الأربعاء أن طائرات إسرائيلية من طراز إف 35 الأمريكية، استهدفت مطار التيفور العسكري بحمص. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أفادت بأن دفاعات الجيش السوري الجوية تتصدى لأهداف معادية. وأضاف:" تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات" دون وقوع خسائر بشرية.

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