أخبار اليمن : 4300 مريض بالفشل الكلوي مهددون بالموت في اليمن

4300 مريض بالفشل الكلوي مهددون بالموت في اليمن
قالت منظمة الصحة العالمية إن 4300 مريض بالفشل الكلوي في اليمن يعانون نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الأساسية.
وأوضحت المنظمة الأممية في تقرير لها الأربعاء، أن مراكز غسيل الكلى في اليمن،" تعاني نقصاً حاداً في الإمدادات الأساسية والتشغيلية مثل الأدوية والوقود، فضلاً عن نقص الأموال اللازمة لدفع أجور العاملين الصحيين بانتظام".
وذكر التقرير أنه:" بين أيلول/سبتمبر 2019 وأيار / مايو 2020، تم توفير ما يصل إلى 110 آلاف و340 جلسة غسيل كلى لأكثر من 4 آلاف و300 مريض يعانون من الفشل الكلوي المزمن في اليمن".
وأضاف التقرير:" على الرغم من الجهود طويلة الأمد التي تبذلها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بالتنسيق مع السلطات الصحية، لا تزال هناك ثغرات كبيرة بسبب نقص تمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن في ظل انهيار المؤسسات العامة".
وأردف:" لا تزال هناك حاجة ملحَة لإنقاذ حياة الفئات الأكثر ضعفاً ولتلبية الاحتياجات الماسّة لمرضى الفشل الكلوي".
ونقل التقرير عن عبد الوهاب النهمي، مسؤول الأمراض غير المعدية بمنظمة الصحة العالمية في اليمن إن "الوصول المحدود لجلسات غسيل الكلى والعلاج يعرض حياة المرضى المستضعفين للخطر وسيؤدي إلى نتائج مُهلكة، ناهيك عن المعاناة التي يمرون بها وأسرهم بسبب نقص العلاج".
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