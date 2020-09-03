انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الآن يمكن لجميع المشتركين في السعودية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية لشهر سبتمبر 2020، وذلك بعد أن أعلنت الشركة السعودية عن أن فاتورة الكهرباء متاحة الآن، ويمكن لكافة المشتركين الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2020 إلكترونياً، وذلك بعد أن قامت الشركة بخفض قيمة الفواتير المقررة عن شهري أبريل ومايو بنسبة 30% لكافة المشتركين بالقطاع الخاص والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2020:-

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء بأنه نتيجة للآثار السلبية لجائحة كورونا (كوفيد-19) والتي أصابت جميع دول العالم وأدت إلى حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي أدي ذلك إلى توقف عدد من القطاعات الاقتصادية وتأثر العاملين بتلك القطاعات بضرر بالغ، فقد قررت الشركة تعويض المشتركين الذين قد صدرت الفواتير الخاصة بهم قبل قرار خفض قيمة الفاتورة بنسبة 30%، حيث سيتم عمل هذا التخفيض لهم اعتباراً من الشهر التالي.

كذلك فقد أتاح شركة الكهرباء أيضاً للمشتركين خدمة سداد الفواتير لمدة 6 أشهر مقبلة وذلك بحلول سنة 2021.

ويمكن للمشتركين الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية والتي أصبحت إلكترونية منذ عدة أعوام الاستعلام عنها بالخطوات البسيطة التالية:-

يقوم المواطن بالدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء.

يقوم بإدخال رقم الحساب الخاص به.

ينتظر حتي يتم تحويله إلى صفحة أخرى تتضمن فاتورة الكهرباء الجديدة وفاتورة الكهرباء القديمة.

تطبيق فاتورتك بيدك:-

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن أنه تم إطلاق تطبيق فاتورتك بيدك لكافة هواتف الاندرويد، لكي يقوم المشتركين بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم من خلال الهاتف، حيث أن هذا التطبيق يتيح للمواطن معرفة بيانات فاتورة الكهرباء بالكامل وشريحة استهلاكه من الكهرباء وكذلك بيانات سداده لفواتير الكهرباء.