مصر.. 21 وفاة و165 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 74626 حالة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان أنه تم تسجيل 165 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوت اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 99280 حالة، من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.
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