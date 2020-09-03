شاهد.. مشادة كلامية بين ماكرون وصحفي فرنسي في لبنان بسبب حزب الله

هاجم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صحفي فرنسي من صحيفة "لو فيجارو" المحلية، وذلك مقال عن اجتماعه مع مسئول بمليشيا حزب الله في مطلع أغسطس الماضي.

وظهر ماكرون غاضبا في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، وهو يوبخ الصحفي الفرنسي الذي حضر حفل استقبال في بيروت أول أمس، الثلاثاء.

وقال ماكرون للصحفي الفرنسي، "ما فعلته هناك بالنظر إلى حساسية الموضوع وبالنظر إلى ما تعرفه عن تاريخ هذا البلد هو عمل غير مسئول، غير مسئول لفرنسا وغير مسئول بالنسبة للمعنيين هنا، ومن وجهة نظر أخلاقية".

ويُصنف حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية من قبل الولايات المتحدة وكندا على وجه الخصوص، بينما فصل الاتحاد الأوروبي بين الفرع العسكري الذي يعتبر منظمة إرهابية والفرع السياسي الذي التقى به إيمانويل ماكرون الشخصية الأهم.

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وكتب مالبرونو أن الرئيس الفرنسي، خلال زيارته الأولى لبيروت في 6 أغسطس ، بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت هدد بفرض عقوبات على القادة السياسيين الذين سيعارضون الإصلاحات.

ورد الإليزيه بأن "سبب توبيخ الرئيس للصحفي هو أنه لم يمنح الإليزيه الفرصة للرد على المعلومات التي تورط فيها" وفق تقرير صحيفة "باري ماتش" الفرنسية.