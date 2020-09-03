شاهد.. اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على سوريا

نشرت وسائل إعلام عبرية، مجموعة صور توثق اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي الذي استهدف، مساء أمس، مطار التيفور، بريف حمص الشرقي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري نجحت في إسقاط معظم الصواريخ المعادية.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية قولها، "في الساعة العاشرة و23 دقيقة من مساء الأربعاء، أطلق طيران العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور، وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".

Advertisements

وذكرت أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت، أول من أمس الاثنين، لعدوان إسرائيلي آخر بالصواريخ، استهدف بعض المواقع العسكرية جنوب دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

ونفذت إسرائيل غارات جوية عدة في سوريا منذ بداية الحرب الأهلية في البلاد. ونادرا ما يعترف الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هذه الضربات الجوية.

وهدد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الأحد الماضي بقتل جندي إسرائيلي مقابل أي عنصر يقتل من الجماعة، وذلك بعد مقتل أحد أعضائها في سوريا في 20 يوليو الماضي.