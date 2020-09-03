اليابان تبحث عن سفينة تحمل عشرات الأفراد.. و5800 بقرة

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن خفر السواحل الياباني يبحث عن سفينة شحن تحمل عشرات من أفراد الطاقم، وماشية، وذلك بعد فقدها بعدما أرسلت نداء استغاثة بسبب الإعصار مايساك.
وذكرت الهيئة أن السفينة "غلف لايفستوك 1" أسلت نداء استغاثة من بحر الصين الشرقي، إلى الغرب من جزيرة أمامي أوشيما، في جنوب غرب اليابان.
ومن المعتقد، بحسب ما نقلت "رويترز"، أن السفينة كانت تحمل 5800 بقرة، وطاقما من 43 فردا، منهم 39 من الفلبين واثنان من نيوزيلندا، وواحد على الأقل من أستراليا.
وتعرقل الرياح القوية والأمطار المصاحبة للإعصار مايساك الذي يضرب المنطقة جهود إنقاذ السفينة، التي كانت في طريقها إلى الصين قادمة من نيوزيلندا.
ولم ترد وزارة الخارجية النيوزيلندية على طلب للتعقيب.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية في وقت لاحق إن خفر السواحل رصد شخصا يرتدي سترة نجاة تجرفه المياه، وشيئا يشبه زورق إنقاذ أثناء البحث عن السفينة.
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