نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. استهداف مقر شركة أمن بريطانية في العراق بصاروخ كاتيوشا في المقال التالي
وقبل قليل، أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بمقتل عدد من عناصر حرس الحدود العراقي في كمين لداعش بمحافظة الأنبار.
وفي وقت سابق، وقع انفجار هو الثاني من نوعه خلال يوم في العراق، في محافظة الأنبار غربي البلاد، أسفر عن وقوع جرحى.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بإصابة منتسب من القوات الأمنية، ومدنيين اثنين، إثر انفجار سيارة مفخخة نوع "أفيوا" في الحي الصناعي لمدينة الرمادي مركز الأنبار.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، قتلت امرأة وجرح ثلاثة منتسبين من القوات الأمنية، إثر انفجار سيارة مفخخة في نقطة أمنية باسم "جسر مريم بيك" الواقعة على طريق تكريت - كركوك، شمالي العراق.
وشهدت البلاد خلال الأيام الماضية تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت شاحنات تابعة لشركات متعاقدة مع التحالف الدولي في العراق، كما تشهد العاصمة بغداد بشكل شبه يومي سقوط صواريخ نوع كاتيوشا تستهدف اغلبها السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة ومطار بغداد الدولي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل.. استهداف مقر شركة أمن بريطانية في العراق بصاروخ كاتيوشا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.