هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع "نتفليكس"

وكالات - أبوظبي قالت شركة نتفليكس، الأربعاء، إن الأمير البريطاني هاري وزوجته الأميركية ميغان وقعا عقدا، مدته عدة سنوات، معها لإنتاج أنواع مختلفة من البرامج.

وسينتج الزوجان، اللذان انتقلا إلى كاليفورنيا مع ابنهما بعد التخلي عن واجباتهما الملكية في بريطانيا، برامج ومسلسلات وثائقية، وأفلاما روائية وبرامج للأطفال. وقال هاري وميغان في بيان "سينصب تركيزنا على تقديم محتوى يقدم حقائق ومعلومات، لكنه يمنح الأمل أيضا". وأضافا: "بصفتنا والدين حديثين، فإن تقديم برامج أسرية ملهمة مهم أيضا بالنسبة لنا".

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