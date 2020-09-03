تويتر يعلن اختراق حساب رئيس وزراء الهند.. وطلب فوري بالتبرع

أكد موقع تويتر، الخميس، أنه تم اختراق حساب للموقع الإلكتروني الشخصي لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ونشر سلسلة تغريدات تطلب من متابعيه التبرع "بالعملة المشفرة".

وقال تويتر إنه على علم بالنشاط، واتخذ خطوات لتأمين الحساب الذي تعرض للاختراق.

وقالت متحدثة باسم تويتر في رسالة بالبريد الإلكتروني "نعكف على تقصي الوضع. في الوقت الحالي، لا علم لنا بتأثر حسابات أخرى"، وفق ما نقلت "رويترز".

ولم يرد مكتب مودي على طلب للتعليق بشأن التغريدات التي نشرت على حسابه.

وطلبت التغريدات، التي تم حذفها بعد ذلك، من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق الإغاثة الوطنية.