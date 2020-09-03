واشنطن تتعهد بمحاسبة المسؤولين عن تسميم المعارض الروسى

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى، جون أوليوت، بحسب "سكاى نيوز"، إن واشنطن تعمل مع حلفائها والمجتمع الدولى لمحاسبة المسؤولين فى روسيا.
وشدد أوليوت فى تغريدة عبر حساب المجلس على تويتر، على أن من حق أبناء الشعب الروسى التعبير عن آرائهم سلميا، دون الخوف من العقاب.
يأتى ذلك عقب إعلان المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أن اختبارات السموم التى أجريت على عينات من دم نافالنى فى أحد مختبرات الجيش الألمانى، كشفت عن دليل دامغ على أن أبرز معارض روسى تعرض للتسميم بمادة نوفيتشوك.
وتابع: "ستبلغ الحكومة الاتحادية شركاءها فى حلف شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبى بنتائج التحقيق، وستبحث الحكومة ردا مشتركا مناسبا مع الشركاء فى ضوء الرد الروسى".
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