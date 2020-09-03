اختراق حساب رئيس وزراء الهند على موقع تويتر

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أن حساب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تعرض للاختراق، وقام بنشر سلسلة تغريدات تطلب من المتابعين التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق للإغاثة.
وقال "تويتر" إنه على علم بالنشاط واتخذ خطوات لتأمين الحساب الذي تعرض للاختراق.
وقالت متحدثة باسم "تويتر" في رسالة بالبريد الإلكتروني "نعكف على تقصي الوضع. في الوقت الحالي، لا علم لنا بتأثر حسابات أخرى".
وطلبت التغريدات، التي تم حذفها بعد ذلك، من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق الإغاثة الوطنية.
والشهر الماضي، تعرضت عدة حسابات بموقع "تويتر" لعملية الاختراق، شملت حساب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وحساب الملياردير بيل جيتس وكذلك حساب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك بين حسابات لشخصيات بارزة أخرى.
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