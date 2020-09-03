أخبار عالمية

اختراق حساب رئيس وزراء الهند على موقع تويتر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أن حساب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تعرض للاختراق، وقام بنشر سلسلة تغريدات تطلب من المتابعين التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق للإغاثة.

وقال "تويتر" إنه على علم بالنشاط واتخذ خطوات لتأمين الحساب الذي تعرض للاختراق.

وقالت متحدثة باسم "تويتر" في رسالة بالبريد الإلكتروني "نعكف على تقصي الوضع. في الوقت الحالي، لا علم لنا بتأثر حسابات أخرى".

وطلبت التغريدات، التي تم حذفها بعد ذلك، من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق الإغاثة الوطنية.

والشهر الماضي، تعرضت عدة حسابات بموقع "تويتر" لعملية الاختراق، شملت حساب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وحساب الملياردير بيل جيتس وكذلك حساب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك بين حسابات لشخصيات بارزة أخرى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اختراق حساب رئيس وزراء الهند على موقع تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا