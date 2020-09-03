فتح تكشف تفاصيل عرض كوشنر لتسوية الأزمة الفلسطينية

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أعلن أن هناك عرضا للفلسطينيين على الطاولة لتسوية الأزمة الفلسطينية.
وقال "عريقات"، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، "كوشنر لم يقل إن هذا العرض خارج إطار نظام الدولة الوطنية".
وأضاف "كوشنر لم يقل أن القدس الشرقية قد تم ضمها بالكامل لإسرائيل، وأنه سوف يتم ضم 33% من الضفة الغربية، ولم يقل إن السيادة الأمنية الكاملة ستكون بيد إسرائيل من النهر إلى البحر".
وتابع "أتمنى على المستشارين وكبار المساعدين لصناع القرار في دولنا العربية، أن يعرضوا بدقة وأمانة وحرفية خطة ترامب نتنياهو".
وكان كوشنر، قد وجه رسالة للشعب الفلسطيني جاء فيها: "أقول للشعب الفلسطيني، إن العالم يريد لكم حياة أفضل، لكن لا بد أن تكون لديكم قيادة قادرة على ذلك".
وأضاف خلال جولته المكوكية للشرق الأوسط أن "هناك خطة أمنية تضمن الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين، وهناك عرض على الطاولة معروض على الفلسطينيين، ونأمل أن يتواصلوا، وأن يقبلوا به".
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