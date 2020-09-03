"مايساك" يضرب ويشل الكوريتين.. 3 أعاصير خلال أيام

ضربت رياح قوية وأمطار غزيرة معظم شبه الجزيرة الكورية، الخميس، بعد وصول الإعصار مايساك إلى البر، في الوقت الذي استمرت فيه جهود إصلاح الأضرار الناجمة عن إعصار ضرب المنطقة الأسبوع الماضي، بينما يتشكل إعصار ثالث قبالة الساحل.

والإعصار "مايساك" الرابع الذي يضرب شبه الجزيرة الكورية هذا العام، وهو من أشد الأعاصير التي شهدتها منذ سنوات، ومن المتوقع أن يضرب معظم الكوريتين.

وتم إلغاء أو تأجيل مئات الرحلات الجوية، وتعرضت مدينة بوسان في جنوب كوريا الجنوبية لرياح قوية، مع وقوعها في مسار الإعصار مباشرة.

وصدرت تحذيرات من الإعصار والأمطار الغزيرة في معظم مناطق كوريا الجنوبية، التي شهدت هذا العام أطول فترة متصلة من الطقس المطير، مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية فتاكة.

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ويبحث خفر السواحل الياباني عن سفينة شحن تحمل آلاف الماشية، وعشرات من أفراد الطاقم، وذلك بعد فقدها بعدما أرسلت نداء استغاثة بسبب الإعصار مايساك.

وتحملت كوريا الشمالية وطأة الإعصار بافي الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي. وذكرت وسائل إعلام رسمية، الخميس، أن رئيس الوزراء كيم توك هون تفقد المناطق التي ضربتها الفيضانات وناقش سبل الحد من أضرار الإعصار مايساك.

وبث التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية تقارير ليلية، الأربعاء والخميس، تظهر الفيضانات الناجمة عن العاصفة.

وفي الوقت نفسه، بدأ الإعصار "هايشين" يتشكل قبالة الساحل، ومن المتوقع أن يتجه صوب كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.