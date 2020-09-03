ارتفاع حصيلة مصابى كورونا فى المكسيك إلى 610 آلاف و957 حالة

وأشارت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، إلى أن إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 610 آلاف و957 حالة، وحصيلة الضحايا 65816 شخصا.
وأكدت وزارة الصحة أن العدد الحقيقى للمصابين بفيروس كورونا فى البلاد قد يكون أعلى من عدد الحالات المؤكدة رسميا.
يذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا فى العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.
وسجلت المكسيك ثالثة أكبر حصيلة عالمية للوفيات بكورونا، وهى بين الدول العشر ذات العدد الأكبر من المصابين.
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